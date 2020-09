Un an après l’incendie de Lubrizol, deux ministres à Rouen aujourd’hui pour tirer un bilan

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, sont à Rouen ce jeudi 24 septembre, en .



Un an après l’incendie qui s’est déclenché sur les sites de Lubrizol et de NL Logistique, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, ont tenu à se rendre dans la capitale normande pour y rencontrer les acteurs locaux.



Accompagnés de Pierre-André Durand, préfet de la région Normandie et de la Seine-Maritime, d’Alain Thirion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des risques, et de Cédric Bourillet, directeur général de la prévention des risques, les deux ministres détailleront les actions menées depuis un an pour mieux prévenir les risques d’incendie, améliorer l’alerte des populations en cas d’accident et garantir la transparence du contrôle des sites industriels.



Une rencontre est également programmée en tout d’après-midi avec les élus, les usagers et riverains.