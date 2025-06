Un agent de la DIRNO tué lors d’une intervention sur la RN154 dans l’Eure

Alors qu’il disposait les cônes de balisage, il a été violemment percuté par une camionnette lancée à vive allure, qui ne l’aurait pas vu à temps.



Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, s’est immédiatement rendu sur place, accompagné du préfet de l’Eure, Charles Giusti. Tous deux ont rencontré dans la soirée les collègues de la victime au centre d’exploitation de la DIRNO à Évreux, où une cellule médico-psychologique a été déployée pour soutenir les agents bouleversés.



Charles Giusti a exprimé ses condoléances à la famille et aux proches de l’agent disparu, tout en saluant le professionnalisme et l’engagement des équipes mobilisées : gendarmes, pompiers de l’Eure et personnel du SAMU.