Un ado de 16 ans soupçonné de sept vols avec violences sur des personnes âgées dans l'agglomération rouennaise

Les enquêteurs ont rassemblé toutes les plaintes, et en comparant les éléments à la fois physiques et vestimentaires fournis par les victimes, ils ont pu établir que les agressions ont été commises par le même individu.



De plus, l’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance installées dans les immeubles et sur la voie publique ont permis de confirmer la présence du même jeune homme sur le lieu de chacun des vols.