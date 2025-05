Trois personnes secourues au « Trou à l’homme » à Étretat, 27 autres évacuées à Berck à l’aide d’un aéroglisseur

Dans la matinée de ce jeudi 1er mai, le club de voile d’Étretat (Seine-Maritime) alerte le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez : trois personnes, dont un enfant, sont coincées par la marée montante au niveau du site escarpé du Trou à l’homme.



Immédiatement, le CROSS engage le semi-rigide de la station SNSM d’Yport, un moyen nautique ainsi qu’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) des sapeurs-pompiers du SDIS 76.



L’intervention coordonnée des secours permet de localiser rapidement les deux adultes et l’enfant, qui sont évacués sains et saufs vers la plage d’Étretat. Aucun blessé n’est à déplorer.