Trois hommes grièvement blessés après avoir été percutés par une voiture à Évreux

Les trois victimes se trouvaient sur le hayon arrière du poids lourd lorsqu’une automobiliste, arrivant de la rue Chartraine, les a percutés, a indiqué ce soir le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).



Le choc a été d’une telle violence qu’un des trois hommes s’est retrouvé coincé sous la marchandise du camion. Les secours sont rapidement intervenus pour dégager la victime et prendre en charge l’ensemble des blessés.



En état d’urgence absolue, les trois hommes ont été transportés vers deux établissements hospitaliers : le centre hospitalier Eure-Seine et l’hôpital Pasteur.