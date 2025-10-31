Trois bus détruits par un nouvel incendie au dépôt Transdev du Havre

Trois bus de la société Transdev Normandie ont été ravagés par les flammes, ce vendredi en fin d’après-midi, sur le site du boulevard Jules-Durand au Havre. Cet incendie survient moins de 24 heures après celui qui a détruit cinq bus Keolis à Saint-Valery-en-Caux.