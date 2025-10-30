Seine-Maritime : cinq bus partent en fumée dans un incendie spectaculaire à Saint-Valery-en-Caux

Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 19h49 pour un feu signalé rue Marcel Delépine. À leur arrivée, cinq véhicules de transport en commun étaient déjà totalement embrasés. Le brasier a nécessité la mise en œuvre de trois lances à incendie pour en venir à bout.

Le sinistre, dont les fumées étaient visibles à plusieurs centaines de mètres, a mobilisé vingt sapeurs-pompiers et cinq engins. Aucune victime n’est à déplorer. Les circonstances de cet incendie restent à déterminer.