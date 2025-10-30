Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : cinq bus partent en fumée dans un incendie spectaculaire à Saint-Valery-en-Caux




Jeudi 30 Octobre 2025 - 22:48


Seine-Maritime : cinq bus partent en fumée dans un incendie spectaculaire à Saint-Valery-en-Caux
Ce jeudi en début de soirée, un impressionnant incendie a ravagé cinq bus stationnés dans une rue de Saint-Valery-en-Caux, en Seine-Maritime. Le feu, particulièrement violent, a mobilisé d’importants moyens de secours.

Trois lances à incendie pour venir à bout du sinistre

Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 19h49 pour un feu signalé rue Marcel Delépine. À leur arrivée, cinq véhicules de transport en commun étaient déjà totalement embrasés. Le brasier a nécessité la mise en œuvre de trois lances à incendie pour en venir à bout.

Le sinistre, dont les fumées étaient visibles à plusieurs centaines de mètres, a mobilisé vingt sapeurs-pompiers et cinq engins. Aucune victime n’est à déplorer. Les circonstances de cet incendie restent à déterminer.
 




Mots clés : enquête, faits divers, incendie, pompiers, Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime




