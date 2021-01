Trois accidents en même temps : l’A150 paralysée entre Rouen et Barentin

La circulation a été fortement perturbée sur l’autoroute A150, vers midi et demi, ce vendredi 15 janvier, entre Rouen et la bifurcation de l’A151 (vers Dieppe). A l’origine, une collision impliquant deux véhicules à hauteur de la station Esso en direction de Barentin.



Dans un des véhicules, un couple de personnes âgées de 74 ans a été blessé, en particulier la passagère qui a dû être désincarcérée par les sapeurs-pompiers. Elle a été transportée au CHU de Rouen.



Dans le second véhicule, le conducteur âgé de 29 ans est sorti indemne.