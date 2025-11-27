Transition écologique : le ministre Mathieu Lefèvre attendu en Seine-Maritime ce vendredi

À la Cité du textile, le ministre échangera avec les porteurs de projets locaux engagés dans les filières du réemploi et du recyclage. La visite se poursuivra par une immersion dans l’atelier du Musée du textile, symbole du lien entre patrimoine industriel et transition écologique.



Ce déplacement vise à mettre en lumière les initiatives locales qui participent concrètement à la transformation écologique et à la relance de l’économie circulaire en Seine-Maritime.