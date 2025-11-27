Transition écologique : le ministre Mathieu Lefèvre attendu en Seine-Maritime ce vendredi

Mathieu Lefèvr, ministre délégué de la Transition écologique - Photo X (ex-Twitter)
Dans le cadre de ses chantiers prioritaires en matière de transition écologique et d’industrialisation de l’économie circulaire, Mathieu Lefèvre effectuera un déplacement en Seine-Maritime ce vendredi. La matinée débutera à Tourville-les-Ifs avec l’inauguration de l’usine WEEECycling, spécialisée dans le recyclage de déchets et l’extraction de métaux précieux réutilisables.
Le ministre s’immergera ensuite dans les process industriels de cette entreprise implantée sur le territoire, avant de poursuivre son déplacement dans l’après-midi à Bolbec.
Cap sur le réemploi et le recyclage à Bolbec
À la Cité du textile, le ministre échangera avec les porteurs de projets locaux engagés dans les filières du réemploi et du recyclage. La visite se poursuivra par une immersion dans l’atelier du Musée du textile, symbole du lien entre patrimoine industriel et transition écologique.
Ce déplacement vise à mettre en lumière les initiatives locales qui participent concrètement à la transformation écologique et à la relance de l’économie circulaire en Seine-Maritime.
