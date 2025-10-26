Transat Café l’Or. Deux chavirages de trimarans Ocean Fifty cette nuit

Quelques heures plus tôt, dans la nuit de samedi à dimanche, à 22h27 (heure locale), un autre Ocean Fifty, Lazare x Hellio, a également chaviré au nord de La Hague (Cotentin), à seulement 3 milles des côtes. Le CROSS a été alerté par le déclenchement de la balise de détresse. Les skippers Erwan Le Draoulec et Tanguy Le Turquais ont été hélitreuillés et sont indemnes.



Les conditions météo sur zone étaient particulièrement musclées, avec des vents soutenus de 22 à 25 nœuds, des rafales à 30 nœuds et une mer formée avec 3 mètres de creux. La SNSM a été mobilisée pour sécuriser la zone, tandis qu’une opération de remorquage du trimaran est elle aussi en préparation.