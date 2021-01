Train en panne entre Bernay et Lisieux : 240 voyageurs en rade en pleine campagne de l'Eure

De fait, des sapeurs-pompiers des centres de secours de Bernay et de Thiberville ont été appelés, à 21 heures, à intervenir à Plainville, pour "porter assistance à des personnes sensibles" à bord d'un train en panne. Il s'agit de 11 personnes âgées et d'un enfant de 2 ans qui sont examinés sur place, sans être pris en charge.



22h27 : la SNCF indique le 3323, est parti de la gare de Serquigny pour rejoindre non pas les trains en rade à Plainville mais la gare de Lisieux où le transbordement des voyageurs est finalement prévu, avec un départ à 23h30 depuis Lisieux en direction de Cherbourg où le train des naufragés arrivera avec plus de 5 heures de retard !