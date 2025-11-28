Trafic de stupéfiants :saisie de 10 kg de résine et d'herbe de cannabis à Rouen

Les faits se sont déroulés le 10 novembre à Rouen, où les policiers de la Brigade anticriminalité ont mis fin à une activité de trafic de stupéfiants. Deux individus ont été interpellés. Les forces de l’ordre ont saisi 6,107 kg de résine de cannabis, 4,096 kg d’herbe ainsi que 1 777 euros en numéraire.
Présentés devant la justice, les deux mis en cause ont été condamnés depuis à des peines de prison assorties d’amendes. L’un écope de huit mois de prison aménagés et de 5 000 € d’amende, l’autre de huit mois avec sursis et de 2 000 € d’amende.
Un mineur de 17 ans interpellé sur un point de deal
Dans la même période, à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans l'agglomération rouennaise, les policiers ont repéré un mineur de 17 ans pourtant interdit de paraître sur un point de deal par arrêté du préfet de la Seine-Maritime. À la vue des forces de l’ordre, l’adolescent a tenté de prendre la fuite avant d’être rapidement interpellé.
Il a fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen.
