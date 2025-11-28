Connectez-vous S'inscrire

Trafic de stupéfiants :saisie de 10 kg de résine et d'herbe de cannabis à Rouen


La brigade anticriminalité a mené une opération fructueuse à Rouen avec plusieurs kilos de cannabis saisis. Dans la même période, un adolescent a été interpellé sur un point de deal à Saint-Étienne-du-Rouvray pour non-respect d’un arrêté préfectoral.



Vendredi 28 Novembre 2025 - 16:51


Illustration
Illustration
Les faits se sont déroulés le 10 novembre à Rouen, où les policiers de la Brigade anticriminalité ont mis fin à une activité de trafic de stupéfiants. Deux individus ont été interpellés. Les forces de l’ordre ont saisi 6,107 kg de résine de cannabis, 4,096 kg d’herbe ainsi que 1 777 euros en numéraire.

Présentés devant la justice, les deux mis en cause ont été condamnés depuis à des peines de prison assorties d’amendes. L’un écope de huit mois de prison aménagés et de 5 000 € d’amende, l’autre de huit mois avec sursis et de 2 000 € d’amende.

Un mineur de 17 ans interpellé sur un point de deal

Dans la même période, à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans l'agglomération rouennaise, les policiers ont repéré un mineur de 17 ans pourtant interdit de paraître sur un point de deal par arrêté du préfet de la Seine-Maritime. À la vue des forces de l’ordre, l’adolescent a tenté de prendre la fuite avant d’être rapidement interpellé.

Il a fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen.
 





Mots clés : enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime, stupéfiants





