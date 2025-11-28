Trafic de stupéfiants :saisie de 10 kg de résine et d'herbe de cannabis à Rouen

La brigade anticriminalité a mené une opération fructueuse à Rouen avec plusieurs kilos de cannabis saisis. Dans la même période, un adolescent a été interpellé sur un point de deal à Saint-Étienne-du-Rouvray pour non-respect d’un arrêté préfectoral.