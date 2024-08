Trafic de stupéfiants : nouvelle descente de police sur les quais bas à Rouen, refuge des dealers

Régulièrement, depuis quelques mois, la police organise des opérations de démantèlement de points de deal. L'un des plus actifs, sur les quais bas de Rouen, a eu la visite des forces de l'ordre vendredi 9 août, sur réquisition du procureur de la République.



Une quinzaine de policiers, dont ceux de la compagnie d'intervention (CI) et de la brigade canine spécialisée dans la recherche de stupéfiants, ont investi les lieux, entre les ponts Corneille et Jeanne d'Arc, de 15 heures à 16 h 30