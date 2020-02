Tempête Ciara en Normandie : des trains supprimés, les sapeurs-pompiers sur le qui-vive

LIRE AUSSI

La tempête Ciara est à la « une » de tous les médias. Il est vrai que des vents pouvant atteindre jusqu’à 160 km/h sont annoncés par les spécialistes de Météo France, sur la façade maritime de la Manche et mer du Nord.Ce dimanche, en fin d’après-midi, la situation était toujours relativement calme en Seine-Maritime : les sapeurs-pompiers sont intervenus une trentaine de fois pour des fils tombés au sol, des chutes de matériaux et autres arbres et branchages. Aucune victime à déplorer dans le département qui est placé en vigilance orange.Mais les choses devraient se gâter en début de nuit, selon les prévisions de Météo France qui annonce de fortes rafales de vent et des risques de submersion sur le littoral dans les prochaines heures.Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) est sur le qui-vive. Tous les moyens disponibles sont mobilisés et si besoin la salle d’anticipation sera activée « pour faire face à la situation », indique l’officier de permanence.