Téléphone au volant : première suspension de permis dans l’Eure

• Téléphoner en conduisant multiplie par 3 le risque d'accident.



• Lire un message en conduisant multiplie le risque par 23.



• Le port d’oreillettes en conduisant est interdit depuis le 1er juillet 2015.



• Ces règles s’appliquent également aux conducteurs de deux-roues motorisés et aux cyclistes



• Un véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu'un événement de force majeure est considéré comme étant toujours en circulation : l’usage du téléphone dans les embouteillages ou à un feu tricolore est interdit



• Le seul usage du téléphone au volant est puni d’un retrait de 3 points sur le permis de conduire et d’une amende forfaitaire de 135 €.