Sur l’A29, un poids lourd et son chargement s’enflamment : 20 ha de végétation détruits près d’Aumale

L’autoroute A29 a été coupée à la circulation ce jeudi après-midi dans le sens Amiens vers Le Havre (Seine-Maritime). La cause ? Un incendie qui s’est déclaré sur un essieu d’un poids lourd à hauteur d’Aumale, vers 15 heures.



Les flammes se sont propagées au conteneur que transportait le camion et dans lequel se trouvaient des cuves en plastique en polypropylène. A l’arrivée des secours, le chargement était embrasé et s’était propagé à la végétation en bordure de l’autoroute.