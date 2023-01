Sotteville-lès-Rouen. Trois mineurs isolés interpellés en possession de trois cartes bancaires volées

Trois mineurs isolés ont été appréhendés, mercredi 25 janvier, en milieu d'après-midi, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), après le vol d'un sac à main à la station de métro "Toit Familial".



En, fuite, les auteurs, des adolescents âgés de 16 et 17 ans, ont été repérés un peu plus tard, place de l'hôtel de ville. A la vue des policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) ils ont pris la fuite en courant avant d'être rattrapés et interpellés. Sur eux, les policiers ont découvert trois cartes bancaires provenant d'autres vols. Ils ont été placés en garde à vue pour recel de vol.



L'enquête se poursuit afin d'identifier les victimes.