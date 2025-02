Soléo sur la scène du Silo pour un spectacle d’expressions corporelles à Verneuil-d’Avre et d’Iton

Le Silo, salle de concerts de Verneuil d’Avre et d’Iton (Eure) accueillera le spectacle Soléo le samedi 15 mars 2025 à 20h00. Cette performance unique combine percussions corporelles, musique live et chorégraphie.



Soléo met en scène trois artistes talentueux qui explorent l’univers du travail à travers une fusion explosive de percussions corporelles et de musiques actuelles. Les musiciens, à la fois poly-instrumentistes et pédagogues, utilisent vibraphone, voix, claviers et guitares pour transcender le quotidien.