Seine-Maritime : une voiture percute un poteau électrique, le conducteur coincé à l’intérieur

Une perte de contrôle serait à l’origine de l’accident grave qui est survenu ce dimanche 7 juin en milieu d’après-midi a Saint-Nicolas-d’Aliermont, en Seine-Maritime.



Une voiture, qui circulait rue de Neufchâtel (D56) est sortie de la route pour une raison qui reste à établir et a percuté un poteau électrique.



A l’arrivée des secours, le conducteur était coincé dans son véhicule. Il a été désincarcéré par les sapeurs-pompiers. L’homme, dont on ignore la nature et la gravité des blessures, a reçu des soins sur place par les soignants du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).



Cette intervention a mobilisé 13 sapeurs-pompiers et quatre véhicules de secours.