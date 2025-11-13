Seine-Maritime : une maison ravagée par les flammes, le propriétaire sain et sauf à Vieux-Rouen-sur-Bresle

Un incendie s’est déclaré dans une maison individuelle à Vieux-Rouen-sur-Bresle, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le feu a ravagé une pièce de l’habitation, mobilisant une vingtaine de pompiers. Le propriétaire a été pris transporté à l'hôpital pour examen.