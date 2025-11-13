Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : une maison ravagée par les flammes, le propriétaire sain et sauf à Vieux-Rouen-sur-Bresle


Un incendie s’est déclaré dans une maison individuelle à Vieux-Rouen-sur-Bresle, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le feu a ravagé une pièce de l’habitation, mobilisant une vingtaine de pompiers. Le propriétaire a été pris transporté à l'hôpital pour examen.



Jeudi 13 Novembre 2025 - 08:02


Vingt sapeurs-pompiers et six engins, dont une lance à incendie sur moyen aérien ont été engagés pour combattre le feu - Illustration
Un feu s’est déclaré cette nuit de mercredi à jeudi, vers 1h50, dans une habitation située au lotissement La Houblonnière, à Vieux-Rouen-sur-Bresle, près de la frontière avec la Somme.

À l’arrivée des secours, une pièce de 20 m² était en feu. L’occupant des lieux, un homme de 49 ans, avait réussi à sortir de la maison avant l’intervention des pompiers. Il n’a pas été blessé mais a été transporté à l’hôpital d’Abbeville pour des examens de contrôle.

Trois lances et une nacelle mobilisées

L’intervention a nécessité d’importants moyens : 20 sapeurs-pompiers et six engins ont été engagés, dont une nacelle pour faciliter l’extinction par la toiture. Trois lances à incendie ont été déployées pour venir à bout du sinistre, qui a fortement endommagé le logement.

Les opérations de déblai et de dégarnissage de la toiture se sont poursuivies en présence de la gendarmerie et des services municipaux. Une enquête devra déterminer l’origine exacte du départ de feu.





Mots clés : enquête, faits divers, gendarmerie, incendie, pompiers, Seine-Maritime




