Seine-Maritime : une maison évacuée à Bois-Guillaume après la découverte d’une cavité

Un périmètre de sécurité d’une quinzaine de mètres a été établi autour de la cavité à la demande du Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) qui a été avisé par les services de la préfecture et de la mairie.



Les occupants de la maison (3 personnes) vont être relogés dans leur famille, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).