Effondrement de terrain au Petit-Quevilly : 33 logements évacués et 60 personnes relogées

Sur place, les secours ont constaté un effondrement de terrain. Ils ont procédé immédiatement à une reconnaissance des lieux et à la mise en place d’un périmètre de sécurité de 60 m environ.



Par précaution, 33 logements alentours ont été évacués, impliquant le relogement de 60 personnes, 10 à l’hôtel par la municipalité, les autres par leurs proches.



Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) avisé par les services de la préfecture, procédera à une expertise de la cavité et de ses environs dans la journée de demain, mardi, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).