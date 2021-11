Seine-Maritime : une femme de 52 ans découverte morte sur un banc dans un square de Rouen

Une femme a été retrouvée morte ce mercredi matin, sur un banc dans le square Marcel-Halbout, rue Legouy à Rouen (Seine-Maritime). Les secours ont été alertés vers 9h30. A leur arrivée, la victime âgée de 52 ans et domiciliée à Rouen, était décédée.



Selon les premiers éléments, la quinquagénaire souffrait de problèmes de santé et d'addictologie. Un examen de corps sera pratiqué afin de déterminer l'origine du décès et à quand il remonte. Le parquet pourrait également ordonner une autopsie si besoin était.



Dans l'immédiat, une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par les services de police. La piste du décès naturel est pour le moment privilégiée.