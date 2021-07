Seine-Maritime : un septuagénaire décède sur la voie publique à Biville-la Rivière

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par la gendarmerie suite au décès d’un homme de 70 ans sur la voie publique à Biville-la-Rivière (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce mardi 6 juillet, vers 15h30, route de la Mer pour une personne âgée ayant fait une chute au sol et inconsciente. L’homme était en arrêt cardiaque quand il a été pris en charge par les secours, dont un médecin du service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Malgré une tentative de réanimation, le septuagénaire a été déclaré décédé par le médecin sapeur pompier qui a délivré un certificat avec obstacle médico-légal.