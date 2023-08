Seine-Maritime : un mort et un blessé grave dans un accident entre un scooter et une voiture

Un homme d'une cinquantaine d'années a trouvé la mort dans un accident de la circulation cette nuit de jeudi à vendredi, à Bosc-Guérard-Saint-Adrien (Seine-Maritime). Le drame s'est déroulé vers 2 heures du matin, et a impliqué un scooter et une voiture de tourisme, rue du Petit Bosc-Guérard.



Sur place, les secours ont dénombré deux victimes, une femme de 20 ans, blessée grièvement et un homme de 50 ans, pilote du scooter, qui était en arrêt cardiorespiratoire à leur arrivée. Ce dernier a été déclaré décédé malgré la tentative de réanimation prodiguée par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR.



La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident.