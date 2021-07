Seine-Maritime : un jeune homme grièvement blessé lors d'une chute de moto à Gournay-en-Bray

Un accident grave de la circulation est survenu, mardi 20 juillet un peu avant 19 heures, route de Formerie à Gournay-en-Bray, en Seine-Maritime.



Sur place, les sapeurs-pompiers ont pris en charge un jeune homme d'une vingtaine d'années, blessé grièvement après avoir fait une chute de moto, seul en cause.



La victime a reçu les premiers soins d'urgence par les secours, dont une équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). La gravité de ses blessures a nécessité son transport vers le CHU Charles-Nicolle à Rouen par l'hélicoptère Viking du SAMU76, après médicalisation.



La route de Formerie (D916) a été coupée dans les deux sens, le temps de l'intervention des secours et de la gendarmerie chargée des constatations. L'enquête devra établir les circonstances de l'accident.