Seine-Maritime : un homme saute de la falaise sous les yeux des pompiers près du Havre

Une équipe du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) a été appelée à la rescousse pour remonter la victime, grièvement blessée, en haut de la falaise. Là elle a été prise en charge par le SAMU avant d’être transportée, médicalisée, à l’hôpital Jacques-Monod à Montivilliers. Son pronostic vital était engagé.



L’opération de sauvetage, particulièrement difficile, a duré une partie de la nuit et a mobilisé quinze sapeurs-pompiers, indique ce samedi matin l’officier de garde du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Une enquête a été ouverte par les services de police du Havre.