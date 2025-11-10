Seine-Maritime : un homme grièvement brûlé après s’être immolé près d’une station-service à Buchy

Un drame s’est joué ce lundi en tout début d’après-midi dans la zone d’activité des Cateliers à Buchy, en Seine-Maritime. Un homme s’est immolé par le feu à proximité immédiate de la station-service d’un centre commercial. Grièvement brûlé, il a été médicalisé sur place avant une probable évacuation vers un centre spécialisé.



Les faits se sont produits peu avanr 13h30. Les sapeurs-pompiers, alertés pour une « assistance en prompt secours », se sont rendus rapidement sur les lieux. À leur arrivée, ils ont constaté que l'homme était gravement brûlé. Un témoin et des employés du centre commercial étaient parvenus à maîtriser les flammes, y compris un départ de feu qui s’était déclaré à proximité.