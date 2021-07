Seine-Maritime : un centre d’insertion évacué à cause d’un feu de matelas à Grémonville

Alerte au feu cette nuit de lundi à mardi vers 1h30 au domaine des Tilleuls, un centre d'accueil et d’insertion sociale situé à Grémonville, en Seine-Maritime. A l’origine de l’intervention de moyens importants des sapeurs-pompiers (34 hommes et 15 engins), un départ de feu au niveau d’un matelas dans une chambre du foyer, feu qui a été éteint par le locataire.



Très vite, une épaisse fumée s’est répandue dans les locaux et les parties communes du bâtiment au 2eme étage.