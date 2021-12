Seine-Maritime : un camion transportant de la glycérine se couche sur la route des Falaises à Gonfreville-l'Orcher

: Un camion transportant un container de 20 m3 glycérine végétale s'est couché sur la chaussée, au niveau d'un rond-point sur la route des Falaises, à Gonfreville-l'Orcher, vers 11 h 30 ce mardi 28 décembre.



Dans l'accident, le conducteur du poids-lourd a été légèrement blessé. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers.



Une fuite a été constatée sur le container. La glycérine s'est répandue sur la chaussée, elle a été endiguée par une équipe spécialisée en risque technologique qui a installé un merlon de terre et de sable afin de contenir sur place le produit "non toxique" précise le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis)..



Les secours conseillent aux usagers d'éviter le secteur : la route donnant sur le CD 982 a été fermée à la circulation



Treize sapeurs-pompiers sont intervenus avec cinq engins.