Seine-Maritime : trois voleurs surpris en pleine nuit par la police sur un chantier à Harfleur

A l’intérieur de la voiture, les forces de l’ordre ont également remarqué la présence de matériel de chantier et ont décidé de pousser leurs investigations. C’est ainsi qu’à leur vue, trois individus qui se trouvaient à l’intérieur du chantier ont pris la fuite à pied en passant par derrière.



L’arrivée de renforts a permis de les retrouver rapidement dans un bois à proximité et de les interpeller. Les trois suspects sont âgés de 20 et 18 ans et originaires de Gonfreville-l’Orcher.