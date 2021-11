Seine-Maritime : préfecture et sous-préfectures fermées les 11 et 12 novembre

Les services départementaux de l'État seront fermés le jeudi 11 novembre (Armistice de 1918) et exceptionnellement le vendredi 12 novembre 2021.la préfecture de la région Normandie, préfecture de la Seine-Maritime (Rouen) et les sous-préfectures du Havre et de Dieppe ;la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) ;la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) ;la Direction Départementale de l'Emploi du Travail et des Solidarités (DDETS).L'ensemble des démarches est accessible sur les sites internets du service public et de la préfecture :Les services d'accueil du public rouvriront aux horaires habituels à partir du lundi 15 novembre.