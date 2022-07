Seine-Maritime : plusieurs hectares de culture sur pied enflammés à Le Bocasse

Un incendie s’est déclaré dans un champ de culture sur pied, route d'Anceaumeville à Le-Bocasse (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont été alertés à 13h21 et ont déployé dix engins, dont plusieurs lances à incendie pour enrayer tout risque de propagation.



Plusieurs hectares ont été impactés, selon les premiers éléments à la disposition du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS)



Dix-neuf soldats du feu ont été engagés.



Plus d’infos à venir sur infoNormandie