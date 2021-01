Seine-Maritime : le train de marchandises percute une voiture à un passage à niveau, un blessé grave

La victime a d'abord été prise en charge par les sapeurs-pompiers puis par une équipe du SMUR, avant d'être héliportée par Dragon 76, l'hélicoptère de la sécurité civile, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen.



L'accident n'a pas eu d'impact sur le trafic ferroviaire, la ligne concernée (Montérolier - Yvetot) étant réservée uniquement aux trains de marchandises.



Vingt-quatre sapeurs-pompiers et dix véhicules et engins de secours ont été engagés par le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



L'enquête ouverte par la gendarmerie devra permettre de déterminer les circonstances exactes de la collision.