Seine-Maritime : le jeune Rouennais, contrôlé sans permis, n'avait pas restitué la voiture de location

Mardi 3 novembre, vers 22h30, l'attention d'un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) a été attirée par une Renault Clio, qui venait de griller un feu rouge à l'angle des rues du Docteur Blanche et Edouard-Adam, à Rouen (Seine-Maritime). Le véhicule a été intercepté un peu plus loin, rue de la La Croix-de-Pierre.



Lors des vérifications, il est apparu que la Clio était inscrite au fichier des véhicules volés. Il s'agit en fait d'une voiture de location qui n'avait pas été restituée au loueur, basé à Belfort, à la date prévue, le 19 octobre 2020.



Le conducteur, un Rouennais de 23 ans, a présenté aux policiers un permis non prorogé. Il a été par ailleurs contrôlé positif à l'alcool, avec un taux contraventionnel, c'est-à-dire inférieur à 0,40 mg par litre d'air expiré. Interpellé, le jeune homme a été placé en garde à vue pour abus de confiance, pour ne pas avoir restitué le véhicule, et défaut de permis.