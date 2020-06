Seine-Maritime : la petite terreur et ses complices dépouillaient leurs victimes, parfois sous la menace d'un couteau

L'agresseur et ses complices se faisaient remettre, selon le cas, téléphone portable, enceinte hi-fi, Airpods, montre, parfois même les vêtements de marque... Neuf jeunes gens, âgés entre 15 et 22 ans, ont ainsi été dépouillés. L'un d'entre eux a été contraint sous la menace de retirer de l'argent à un distributeur automatique de billets.



Au fur et à mesure des dépôts de plaintes, les enquêteurs de la sûreté urbaine de la Métropole nord ont vite pu établir que que les faits étaient commis par la même équipe. La description de l'auteur principal fournie par chacune des victimes a rapidement conduit les policiers à s'intéresser à un jeune homme déjà connu de leurs services. Le suspect a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Rouen en mai dernier, après avoir été confondu dans sept agressions similaires (vols avec violences) commises entre décembre 2019 et janvier 2020.