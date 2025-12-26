Yvelines. Un incendiaire de poubelle attrapé par des témoins au Pecq

Illustration Adobe Stock
Un début d’incendie s’est produit jeudi 25 décembre dans un local poubelles, avenue Charles-de-Gaulle, au Pecq (Yvelines). Les faits ont été constatés aux alentours de 20h30, au numéro 17 de l’avenue.
Selon les premiers éléments, le feu a été rapidement maîtrisé par des riverains avant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Les témoins ont également retenu l’incendiaire présumé sur place, avant de le remettre aux policiers appelés à se rendre sur les lieux.
L’homme, âgé de 57 ans, a été interpellé sans incident. Il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte pour incendie volontaire. Aucune victime n’est à déplorer et les dégâts matériels sont restés limités grâce à l’intervention rapide des habitants.
