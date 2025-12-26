Connectez-vous S'inscrire
Yvelines. Un incendiaire de poubelle attrapé par des témoins au Pecq


Publié le Vendredi 26 Décembre 2025 à 09:32

L'incendiaire présumé est âgé de 57 ans. Il a été maintenu sur place par des riverains, témoins des faits, jusqu'à l'arrivée de la police.



Illustration Adobe Stock
Un début d’incendie s’est produit jeudi 25 décembre dans un local poubelles, avenue Charles-de-Gaulle, au Pecq (Yvelines). Les faits ont été constatés aux alentours de 20h30, au numéro 17 de l’avenue.

Selon les premiers éléments, le feu a été rapidement maîtrisé par des riverains avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.  Les témoins ont également retenu l’incendiaire présumé sur place, avant de le remettre aux policiers appelés à se rendre sur les lieux.

L’homme, âgé de 57 ans, a été interpellé sans incident. Il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte pour incendie volontaire. Aucune victime n’est à déplorer et les dégâts matériels sont restés limités grâce à l’intervention rapide des habitants.



