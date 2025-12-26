Deux cambrioleurs, cagoulés et gantés, trahis par la vidéo-surveillance le soir de Noël à Sotteville-lès-Rouen

La victime a été alertée par la vidéo surveillance de son pavillon de la présence d'intrus à son domicile le soir du réveillon de Noël - Illustration Adobe Stock
Le soir du réveillon de Noël, une habitante de Sotteville-lès-Rouen, dans l'agglomération rouennaise, contacte la police pour signaler la présence de deux individus à l’intérieur même de son domicile. La femme a été alertée par le système de vidéo-protection équipant son pavillon. Les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) se rendent immédiatement à l'adresse indiquée et à leur arrivée, découvrent, en effet, que la porte d’entrée du pavillon est visiblement forcée.
Les fonctionnaires pénêtrent à l’intérieur et entreprennent une visite détaillée de l'habitation. Au cours de leur progression, ils découvrent alors deux individus qui tentent de se dissimuler. Les deux hommes, encagoulés et gantés, sont interpellés en flagrant délit sans opposer la moindre résistance.
Bijoux volés et tournevis
Lors des premières vérifications, les policiers retrouvent sur les suspects plusieurs bijoux appartenant à la victime. Un gros tournevis est également découvert, manifestement utilisé pour forcer la porte d’entrée. Les deux suspects, âgés de 27 ans et 30 ans, sont de nationalité étrangère et tous deux en situation irrégulière sur le territoire français, précisent les services de police.
Ils ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une procédure pour tentative de vol par effraction. L’enquête se poursuit afin de déterminer s’ils pourraient être impliqués dans d’autres faits similaires.
