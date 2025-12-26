Deux cambrioleurs, cagoulés et gantés, trahis par la vidéo-surveillance le soir de Noël à Sotteville-lès-Rouen

Deux individus ont été surpris en pleine tentative de cambriolage dans un pavillon de Sotteville-lès-Rouen, mercredi 24 décembre en début de soirée. Trahis par la vidéo-protection, ils ont été interpellés en flagrant délit par la Brigade anticriminalité.