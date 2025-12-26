Connectez-vous S'inscrire

Accident mortel sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt : une femme de 60 ans décède, deux blessés dont un grave


Un accident de la circulation impliquant trois véhicules légers s’est produit ce vendredi matin sur la D6015, à hauteur de Saint-Eustache-la-Forêt (Seine-Maritime). Le bilan provisoire fait état d’un décès et de deux personnes blessées, dont une en urgence absolue. La route est totalement coupée.



Vendredi 26 Décembre 2025 - 13:53


Illustration Adobe stock
Illustration Adobe stock
Peu avant 10h30, les secours ont été mobilisés pour une collision frontale entre deux voitures, impliquant au total trois véhicules. Le choc, particulièrement violent, a nécessité un dispositif de secours conséquent.

Au plus fort de l’intervention, 24 sapeurs-pompiers et neuf engins ont été engagés, dont l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76 avec une équipe médicale embarquée, ainsi qu’une équipe du SMUR (structure mobiel d'urgence et de réanimation).

Une sexagénaire déclarée morte

Le bilan provisoire communiqué par les secours fait état du décès d’une femme d’une soixantaine d’années, déclarée morte par le médecin du SMUR. Dans le second véhicule, un utilitaire, le conducteur, un homme de 31 ans, a été grièvement blessé : il a été évacué en urgence absolue, médicalisé, par hélicoptère vers le CHU de Rouen. 

Dans le troisième véhicule impliqué, les secours ont pris en charge une femme de 83 ans légèrement blessée. Son état n'a pas nécessité de transport vers un hôpital. 

La D6015 coupée à la circulation

Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer. Une enquête est en cours tandis que la circulation demeure totalement coupée sur cet axe Bolbec - Harfleur le temps des opérations et de l’enlèvement des véhicules. L'enquête a été confiée au commissariat de Bolbec-Lillebonne.
 





Mots clés : accident, enquête, faits divers, police, pompiers, Seine-Maritime





26/12/2025

