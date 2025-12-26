Rouen : le conducteur de 17 ans n'avait pas le permis et la voiture était volée

Le jeune coducteur de la voiture volée a été repéré à la faveur d'une infraction routière - Illustration Adobe Stock
Vers 0h45, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 décembre, un équipage de police secours repère une BMW circulant au niveau du rond-point Saint-Hilaire, à Rouen. Les policiers constatent que le véhicule franchit un feu tricolore alors qu’il est au rouge et décident de procéder à son interception.
Lors du contrôle, les forces de l’ordre découvrent que le conducteur est mineur. Né en juillet 2008, il n’est pas titulaire du permis de conduire. Les vérifications effectuées sur le véhicule révèlent également que la BMW est signalée volée.
En garde à vue pour recel de vol
À bord du véhicule se trouvent également deux jeunes hommes. Le conducteur, âgé de 17 ans est interpellé et placé en garde à vue. Il devra répondre notamment de conduite sans permis et de recel de vol de véhicule. Le passager âgé de 19 ans est également interpellé.
La BMW a été enlevée par le garage de permanence. Les investigations se poursuivent afin d’établir les circonstances précises du vol et le rôle exact de chacun des occupants.
