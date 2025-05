Seine-Maritime : la mairie d'Étretat interdit l’accès aux falaises pour des raisons de sécurité

« Il en va de la sécurité publique. Ces zones sont imprévisibles et dangereuses »,

Les interdictions concernent les plateaux supérieurs des falaises, à moins de cinq mètres de la rupture de pente, les plages sur l’ensemble du linéaire communal (hors secteur de la digue-promenade), ainsi que des lieux emblématiques comme la chambre des demoiselles, les tunnels et le Trou-à-l' homme. En cause : l’instabilité du sol, le recul du trait de côte, les risques d’éboulements et le non-respect des horaires de marée.justifie la municipalité, qui souligne que seuls les services de secours, les agents mandatés et les techniciens habilités pourront continuer à y accéder, dans le cadre de leurs missions.