Seine-Maritime : il saute du pont de Brotonne et s’écrase mortellement sur la terre ferme

L’hypothèse du suicide est fortement privilégiée par les gendarmes en charge de déterminer les raisons qui ont conduit un homme de 47 ans à se jeter depuis le pont de Brotonne, à Rives-en-Seine.



Le drame est survenu ce mardi après-midi. Les sapeurs-pompiers ont été informés à 16h47 précisément. À leur arrivée, ils ont découvert un homme inconscient sur la terre ferme au pied du pont qui enjambe la D982 et la rue Corniche de Retival, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de Lillebonne n’a pu que constater la mort du quadragénaire. Il a délivré un certificat avec obstacle médico-légal.



La rue Corniche de Retival a été fermée à la circulation le temps de l’intervention des secours.