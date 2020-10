Seine-Maritime : il appelle les pompiers avant de se jeter de la falaise près du Havre

L’homme a toutefois refusé de préciser l’endroit où il se trouvait. Les secours ont dû le géolocaliser via son téléphone portable. Il est apparu que l’appel bornait à proximité de la rue du Carroussel et de la falaise.



Des recherches ont été immédiatement entreprises. Le corps de l’homme, alors inconscient, a été découvert au pied de la falaise. Il a été pris en charge par une équipe du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp).