Seine-Maritime : fissures et effondrement de plâtre, trois personnes évacuées à Rouen

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce dimanche matin vers 9 heures dans un immeuble de la rue du Renard, à Rouen (Seine-Maritime), où des fissures ont été signalées par les locataires.



Lors de la reconnaissance des lieux, les hommes de la cellule sauvetage-déblaiement du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) ont constaté non seulement des fissures mais également l’effondrement d’une plaque de plâtre de 1m2 sur le palier au troisième et dernier étage. Une inondation serait à l’origine de ce phénomène.



La structure du bâtiment n’aurait pas été fragilisée, mais par précaution les trois occupants ont été évacués. La rue du Renard a été fermée jusqu’à 10h30 afin de faciliter l’intervention des secours.