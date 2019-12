Seine-Maritime : elle incendie la voiture de son "ex", et s'en prend aussi à ses ex-beaux parents à Elbeuf

Tous les éléments recueillis lors d'un précédent incendie ont permis aux policiers de cibler une suspecte, une jeune femme, propriétaire du véhicule incendié et ex-compagne de la victime. La suspecte a été interpellée il y a quelques jours par les enquêteurs de la sûreté urbaine d'Elbeuf, et placée en garde à vue.



Au cours de ses auditions, elle a fini par reconnaître avoir mis le feu à la voiture de son ex. Elle reconnaît également avoir commis des dégradations sur le véhicule et la boite à lettres de ses ex-beaux parents, le 28 septembre dernier.



La mise en cause a été déférée devant un magistrat du parquet de Rouen qui lui a notifié une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. La jeune femme a été condamnée à 36 mois de prison, dont 18 mois avec sursis. Elle n'a pas été incarcérée.