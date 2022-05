Seine-Maritime : deux suspects interpellés après l'effraction de plusieurs caves à Bonsecours

Dans le même temps, des riverains ont signalé aux forces de l'ordre qu'au moins quatre caves avaient été fracturées rue Numa-Servin.



Repérés par les policiers, les suspects ont abandonné le sac dans leur fuite, mais deux d'entre eux, à bout de souffle, ont été rattrapés et interpellés. Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans originaire de Franqueville-Saint-Pierre et d'un autre de 16 ans, domicilié à Saint-Aubin-de-Celloville.



Dans le sac, une pince monseigneur, un pied de biche, une ménagère et quelques autres objets ont été découverts. Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour vol avec dégradations en réunion.