Seine-Maritime : deux pavillons ravagés par un incendie à Rieux, trois familles relogées

A l’origine, le feu est parti d’un garage attenant à un pavillon. Les flammes, attisées par un léger vent, se sont propagées à l’habitation puis à un second pavillon. Les deux habitations étaient entièrement embrasées à l’arrivée des premiers secours, indique un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Trois lances ont été déployées pour contenir l’incendie et l’empêcher de se propager à un troisième pavillon qui a tout de même été attaqué par les flammes.



Aucune victime n’est à déplorer mais les trois familles sinistrées vont devoir être relogées.