Seine-Maritime : destruction d’une bombe anglaise de la Seconde Guerre mondiale à Bosc-le-Hard


Découverte fin septembre dans un champ à Bosc-le-Hard (Seine-Maritime), une bombe de 222 kg va mobiliser les démineurs de Caen pour une opération de neutralisation suivie d’une destruction contrôlée



Mardi 18 Novembre 2025 - 11:16


L'engin explosif a été découvert dans un champ en bordure de la D25 à la sortie de Bosc-le-Hard
Dans un champ de Bosc-le-Hard, une bombe d’aviation britannique datant de la Seconde Guerre mondiale a été mise au jour le 20 septembre dernier. L’engin, d’un poids total de 222 kg dont 69 kg d’explosif, est depuis maintenu en sécurité sous une couche de sédiments et un merlon de bottes de paille.

Les démineurs du centre de Caen interviendront lundi 24 novembre à partir de 10 h pour procéder au désamorçage, une opération qui devrait s’étendre jusqu’en milieu d’après-midi, annonce la préfecture.

Périmètre de sécurité et accueil des habitants

Un rayon de 270 mètres autour de la bombe sera interdit dès 8 h. Les habitants concernés devront avoir quitté la zone avant le début des opérations et rester à l’écart jusqu’à la levée des mesures. La mairie a prévenu les riverains, qui pourront être accueillis à la résidence autonomie Saint-Jean, place Saint-Jean.

La gendarmerie assurera la sécurisation du périmètre et interdira toute circulation, qu’elle soit automobile ou piétonne. La RD25 sera notamment fermée à la circulation le temps de l’intervention. Les transports scolaires ne seront pas impactés.

Destruction prévue mardi dans une carrière

La destruction de la bombe neutralisée est programmée le mardi 25 novembre, entre 12 h et 13 h 30, au sein de la carrière Lafarge de Saint-Vigor-d’Ymonville. Un nouveau périmètre de sécurité, cette fois de 200 mètres, sera instauré autour du site. Les salariés présents devront être évacués durant la manœuvre.
 





