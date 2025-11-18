Seine-Maritime : destruction d’une bombe anglaise de la Seconde Guerre mondiale à Bosc-le-Hard

Un rayon de 270 mètres autour de la bombe sera interdit dès 8 h. Les habitants concernés devront avoir quitté la zone avant le début des opérations et rester à l’écart jusqu’à la levée des mesures. La mairie a prévenu les riverains, qui pourront être accueillis à la résidence autonomie Saint-Jean, place Saint-Jean.



La gendarmerie assurera la sécurisation du périmètre et interdira toute circulation, qu’elle soit automobile ou piétonne. La RD25 sera notamment fermée à la circulation le temps de l’intervention. Les transports scolaires ne seront pas impactés.