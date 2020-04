Seine-Maritime : des voleurs de métaux interceptés par la police ferroviaire, près de Rouen

Trois voleurs de métaux ont été interpellés lundi 27 avril en fin de matinée à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Dans leur camionnette, les policiers ont découvert 300 kg de ferraille provenant de la zone de triage de la SNCF.



Les trois hommes, originaires de Sotteville, ont été surpris (et interceptés) par des agents de la sûreté générale (Suge) en train de charger des métaux dans un véhicule de type Citroën Jumper, Grande Rue des Quatre-Mares, près de la gare de triage. Les suspects, âgés de 22, 25 et 40 ans, ont été remis à un équipage de Police secours qui les a ramenés à l’hôtel de police où ils ont été placés en garde à vue pour vol en réunion.



Les matériaux volés ont été restitués et le véhicule a été placé en fourrière.



Les mis en cause ont eu droit chacun à une amende de 135€ pour non respect du confinement.