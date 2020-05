Seine-Maritime : alcoolisée, la conductrice crache sur les policiers et dit avoir le Covid-19

Vers 1h30, Police secours est avisé d’un accident qui vient de se produire, à la sortie de l’autoroute A13, près du centre commercial de Tourville-la-Rivière.



À leur arrivée sur place, les forces de l’ordre constatent qu’une voiture est immobilisée, moteur tournant, sur le rond-point du CD7. Une roue est crevée. Ils prennent contact avec la conductrice qui ne semble pas dans un état normal.



Lors du contrôle, les policiers constatent que la carte grise de la Voslkwagen n’a pas été changée depuis l’acquisition du véhicule en 2016 et le contrôle technique est par ailleurs périmé.



La conductrice sent l’alcool et a des difficultés d’élocution. Lors du dépistage d’alcoolémie, elle ne trouve pas la force de souffler dans l’éthylotest. Elle explique être sortie de l’autoroute et dit ignorer qu’elle roulait sur la jante.